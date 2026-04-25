Desde hoy (25 de abril) hasta el próximo 3 de mayo, las brigadas de los hospitales San José y René Toche Groppo (EsSalud) recorrerán la provincia de Chincha para vacunar a la población contra 28 tipo de enfermedades. La jornada implica visita casa por casa, también a las instituciones educativas y puntos fijos para inmunizar a bebés, niños, adolescentes, gestantes, adultos y personas de la tercera edad.

Semana de vacunación

En el caso de la población infantil se vacunará desde los 2 meses con la primera dosis de pentavalente, al igual que contra la polio, neumococo y rotavirus. A mayor edad recibirán la dosis según esquema de vacunación. Y a partir de los 9 hasta los 18 años la inmunización es contra el Virus de Papiloma Humano. Para atender a parte de este grupo etario se realizarán jornadas en los colegios de la provincia.

El director del San José, Miguel Saldaña, refirió que para las gestantes y adultos serán protegidos contra la Hepatitis B, Influenza y Difteria. Asimismo, los adultos mayores recibirán las vacunas contra Influenza y Neumococo. Añadió que para ampliar la cobertura habrá vacunación en los establecimientos de salud de los distritos y con el soporte de las brigadas la atención será casa por casa, en mercados y colegios.

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