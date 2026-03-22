El avance de las investigaciones permitió a la policía dar con la identidad del cuerpo hallado en una zona descampada de Chincha. Se trata del ciudadano de nacionalidad venezolana Cristian José Araque Hernández de 19 años.

Muerte en la zona

En la víspera, una persona alertó a la comisaría que, en un lugar alejado de la ciudad, había un cadáver en avanzado estado de descomposición. Los restos estaban en una zanja no siendo visible desde el camino de trocha que une a Chincha con Alto Larán.

Por la forma del cuerpo (momificado y esquelitizado) se presume que la data de muerte es de aproximadamente 3 a 4 meses. Al parecer sujetos desconocidos retuvieron al extranjero y lo trasladaron hasta la zona alta donde acabaron con su vida. El móvil viene siendo investigado por la policía.

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