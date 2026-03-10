Un adulto mayor de 97 años, identificado como Jesús Enrique Donayre, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la calle Puno H-42, frente al Mercado Modelo, en la provincia de Ica.

Deceso en la zona

El hallazgo se produjo alrededor del mediodía, luego de que vecinos del sector alertaran a la Policía Nacional tras percibir un fuerte olor fétido que provenía del inmueble. Ante el aviso, los agentes acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes, confirmando el fallecimiento del hombre dentro de su domicilio.

El adulto mayor era conocido en la zona como “Cantinflas” y, según indicaron vecinos y comerciantes del área, vivía solo en la vivienda.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que el fallecimiento habría ocurrido aproximadamente hace dos días.

