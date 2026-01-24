Un macabro hallazgo se registró aproximadamente a las 10 de la mañana del último viernes en el sector de Cachiche, en la ciudad de Ica, donde vecinos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una mototaxi estacionada en un terreno descampado, a la altura del fundo San Jorge, zona utilizada frecuentemente para arrojar desechos de construcción.

Muerte misteriosa

El fallecido fue identificado como José Gustavo Pino Mendoza, de 48 años, quien se encontraba recostado en el asiento posterior de una mototaxi azul, marca Bajaj, de placa 0251-0F, unidad que, según el registro vehicular, era de su propiedad. El cuerpo fue hallado con los pies descalzos, situación que generó preocupación entre los moradores del sector.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras notar que la mototaxi permanecía estacionada desde horas de la tarde del día anterior en un lugar poco transitado. “Nos pareció sospechoso que el vehículo esté ahí desde ayer, por eso avisamos a la Policía”, señaló una vecina de una chacra colindante.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento, descartándose cualquier versión oficial sobre el origen de la muerte, la cual se mantiene en estricto proceso de investigación.

Posteriormente, el fiscal provincial Marco Osorio Ayala, en representación del Ministerio Público, dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Ica, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá esclarecer las circunstancias del deceso.

Se conoció que José Pino Mendoza era natural del distrito de Yauca del Rosario y residía en el anexo Molletambo, donde su fallecimiento ha causado profunda consternación, dejando en la orfandad a una adolescente de 15 años. Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Nacional, a la espera de los resultados del examen médico forense que determinen las verdaderas causas de esta muerte.

