La Contraloría General de la República - CGR detectó que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Catalina Buendía de Pecho, cedió de forma irregular un predio del Estado de 9000 metros cuadrados a un particular, pese a que dicha potestad correspondía únicamente al Ministerio de Educación (MINEDU) por ser el propietario del terreno. Este hecho pone en riesgo la construcción de una nueva infraestructura en beneficio de la mencionada casa de estudios.

Informe de control

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 012-2025-2-0723-AC cuya evaluación se llevó a cabo en el periodo del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril del 2025 se señala que la casa de estudio superior firmó un convenio que cedió por siete años el predio de propiedad del MINEDU a una asociación privada para que instale un campo deportivo sin cumplir con los requisitos previstos de acuerdo a ley que señala etapas administrativas como la solicitud formal del interesado, el informe técnico-legal y el documento de aprobación que analiza cuál sería el beneficio económico y social para el instituto público.

“El director General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Catalina Buendía de Pecho”, suscribió el “Convenio interinstitucional sobre cesión en uso de infraestructura deportiva con entidades públicas y privadas de 30 de octubre de 2019, con la Asociación sin fines de lucro “Creer para Ver”, disponiendo de la entrega de 9,000 m2 de área de terreno ubicados en la Av. Tupac Amaru s/n, distrito, provincia y departamento de Ica, fundo la Palma Grande, inmueble que es ocupado por el referido instituto, pero de propiedad del Ministerio de Educación, para la instalación de un campo deportivo sintético, sin que se haya contado con documento de solicitud formal, ni con informe técnico- legal y documento de aprobación, que haya analizado cual sería el beneficio económico y social para el instituto, de acuerdo con la finalidad asignada al inmueble; asimismo, sin contar con la competencia legal para aprobar actos de administración sobre dicho inmueble, ya que no era de propiedad del Instituto, correspondiendo dicha potestad únicamente a la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación, al ser el propietario del bien inmueble”, se lee en el informe de control.

Luego de la suscripción del referido convenio, la asociación particular firmó por su parte otro convenio en el que cede el terreno del Estado a un club de futbol desde enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2025, con opción a renovar. A partir de tal fecha, el campo es usado exclusivamente por el club, donde funciona su academia de futbol para menores, sin que el instituto público reciba beneficio alguno.

Cabe señalar que la casa de estudios requiere ahora la liberación del predio porque en ese lugar se plantea desarrollar un proyecto de inversión orientado a mejorar su infraestructura educativa, el cual ya está en proceso de formulación por el Ministerio de Educación. Al respecto, el equipo técnico de la CGR identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios.

El resultado de esta auditoría de cumplimiento fue comunicado a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales que correspondan; así como al titular de la Dirección Regional de Educación y del ISTP Catalina Buendía de Pecho. Los ciudadanos pueden consultar este informe y otros resultados de servicios de control a través del Buscador de Informes de Control en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.

