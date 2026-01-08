Como si la contaminación de 147 hectáreas no fuese suficiente, personas inescrupulosas ahora pretenden conformar un nuevo botadero informal, que solo propicia daño ambiental. La mala práctica en la que podrían estar involucrado los conductores de compactadores municipales y recicladores fue detectada por personal del distrito de Chincha y Pueblo Nuevo, motivando cerrar las vías y la eliminación del basural.

Botadero informal

La zona conocida como Pampa Chanchería, sector Pampa de Ñoco, en Pueblo Nuevo, durante más de 60 años se convirtió en el botadero de basura, no solo municipal, sino también privado. El área degrada fue recuperada en un esfuerzo conjunto y para el arrojo de los residuos sólidos, únicamente, está autorizado el relleno sanitario bajo administración provincial. Son siete los municipios que acopian en este lugar.

Sin embargo, se estaría evadiendo responsabilidad. En la parte alta de Pueblo Nuevo a dos kilómetros aproximadamente del relleno sanitario, inescrupulosos pretenden instaurar un nuevo botadero informal. En este lugar hay presencia de basura que proviene de los hogares de la provincia, y que están esparcidos en el terreno sin cumplir con ninguna medida para evitar la contaminación ambiental.

Ayer, esta mala práctica fue descubierta, y lo que se presume es que se estaría convenciendo a los choferes municipales para desviar su ruta, dejando los residuos sólidos en un área que no corresponde. En el botadero informal se advirtió la presencia de personas relacionadas con el reciclaje, quienes aprovechan estos cúmulos para buscar botellas, cartón, latas y otros. Lo que no sirve, estaba siendo incendiado, afectando más el espacio.

La respuesta de las autoridades fue eliminar los desechos arrojados indebidamente. Asimismo, se esta bloqueando las vías de acceso para que ningún otro camión compactador o similar pueda ingresar al sector. Además, se exhorta a los alcaldes que tengan mayor vigilancia con las personas encargadas de trasladar los residuos sólidos, en el sentido que el arrojo sea en el relleno sanitario y no en otro lugar.

EL DATO: Los involucrados en esta acción irregular, al parecer, utilizaban la noche para pasar inadvertidos y lejos de ingresar al relleno sanitario conducían hasta Pampa de Pueblo Nuevo donde arrojaban la basura en atentado contra el medio ambiente.

