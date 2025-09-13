Personal policial de Seguridad de Estado en coordinación con Migraciones y la División Policial de Chincha realizaron operativo de control migratorio en diversos sectores de Chincha Alta y Alto Larán. Como resultado del accionar fueron intervenidos 59 ciudadanos de nacionalidad extranjera, y al verificarse la documentación de cada uno de ellos se identificó que al menos cinco ingresaron a Perú de manera irregular.

En su mayoría venezolanos

El contingente policial recorrió arterias como el jr. Pilpa, siendo detenido dos venezolanos, quienes guardaban entre sus pertenencias un cuchillo y otra arma blanca, pipas artesanales entre otros accesorios, utilizados para el consumo de marihuana. Por esta misma zona, fueron intervenidos otros extranjeros, para la verificación de su cédula de identidad que permita conocer su situación en el país.

Los efectivos también ingresaron a la calle Ica en el centro de la ciudad y alrededores, en donde se encontró a altas horas de la noche a un grupo de féminas. Todas ellas pasaron por control migratorio. En el operativo policial, además se intervino un prostíbulo, ubicado en Alto Larán en el que igualmente se hallaron extranjeras, que fueron puestas a disposición de Migraciones para las diligencias respectivas.

De acuerdo con la información oficial del total de intervenidos, nueve entre hombres y mujeres -en su mayoría venezolanos- registran exceso de permanencia en Perú. A este grupo se impuso multas, así como el inicio de procedimiento sancionador. Asimismo, se detectó que otros cinco ingresaron al Perú de manera clandestina. En estos casos, como parte de la sanción, serán expulsados del país

Cabe mencionar que la semana anterior se desató en la provincia de Chincha hechos de violencia protagonizados por grupos extranjeros. El saldo fue de dos venezolanos asesinados, en menos de 48 horas, entre ellos alias “el rostro” sindicado de integrar la facción Hijos de Dios de la organización internacional “Tren de Arahua”. Los casos, ocurrieron en la jurisdicción de Grocio Prado y siguen en proceso de investigación.

Cabe señalar que, los extranjeros que ingresan de manera ilegal al país fueron conducidos a la delegación policial para continuar con las diligencias y al ser puestos a disposición de Migraciones serán expulsados de territorio peruano.

