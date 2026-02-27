Dos trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a altas horas de la noche, en uso de un vehículo de la propia entidad sacaron documentos públicos, para llevarlos a la parte alta con la intención de destruirlos, utilizando fuego. Ambos fueron sorprendidos cometiendo estas acciones por el regidor Jeanpier Aburto Saravia y retenidos por la policía para las investigaciones correspondientes.

Municipales intervenidos

El concejal sostiene que al tomar conocimiento que habían retirado bienes municipales en una camioneta del servicio de serenazgo de la comuna distrital procedió en dar cuenta al comisario del distrito. La búsqueda del vehículo se extendió hasta el límite con el distrito de Chavín, siendo ubicado la unidad de seguridad ciudadana, y el personal al que habían ordenado desaparecer los diversos documentos.

Al llegar las autoridades detectaron que, en medio de la oscuridad, había folios que estaban apilados y en pleno proceso de incineración. Aburto Saravia comenzó a arrojar tierra para sofocar las llamas, consiguiendo salvar algunos papeles, que estarían relacionados con empresas contratantes con la entidad municipal. En algunos de los documentos puede corroborarse la gestión en la que fue emitida.

Por estos actos fueron retenidos los dos trabajadores de la entidad pública y en pleno proceso de intervención ninguno reveló el nombre de la persona que le asignó este trabajo, además solicitaban contar con su abogado. Ambos quedaron a cargo de la comisaría del distrito para las diligencias correspondientes. También fue puesto a disposición de las autoridades los documentos que fueron salvados de acabar en cenizas.

El regidor señala que los involucrados están plenamente identificados, y que están tratando de justificar sus acciones con un supuesto plan de trabajo de eliminación de documentos. No obstante, cuestiona el uso de una camioneta de seguridad ciudadana, el horario en el que actuaron para llegar hasta una zona completamente alejada con el fin de desaparecer una gran cantidad de papeles. “Seguridad ciudadano no es llevar documentos a las 11 de la noche, en un horario que no es laboral de los trabajadores de la municipalidad y prestarse para quemar documentos”, precisó.

EL DATO: Jeanpier Aburto indica que hoy en la sesión de concejo va dar cuenta sobre las acciones realizadas por dos trabajadores de la municipalidad que habrían actuado por encargo superior.

