En una vivienda del jr. Cahuide, en el distrito de Pueblo Nuevo, se escondía una gran cantidad de municiones, además de armas de fuego de corto y largo alcance. La operación policial permitió descubrir este lugar y detener a Steve Albert Castillo (36) (a) “Memín”, quien se presume proveía armas a bandas criminales. Según la policía, el sujeto tendría relación con “Los nuevos injertos del cono norte”.

Incautación de armamento

Agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (San Juan de Lurigancho - Lima), llegaron hasta la ciudad de Chincha, en búsqueda de las armas que son utilizados para la comisión de delitos de extorsión, homicidios y sicariato. Los resultados fueron positivos y con apoyo de efectivos de la División Policial de Chincha cercaron el predio donde se escondía “Memín”. Al ingresar descubrieron tremendo arsenal.

Se incautó dos armas de largo alcance tipo Fusil, una mira telescópica, seis cacerinas para R15 y cinco cacerinas para Fal. Además de dos pistolas, cuatro cajas de municiones calibre 9 milímetros, otras 99 municiones calibre 7.62 mm, 68 municiones de 40 mm, 155 municiones calibre 2.23 mm, teléfonos celulares, pasamontañas, ocho cacerinas de 30 tiros adaptable, dos cacerinas más 9x19, otras seis de 16 tiros, una empuñadura, entre otras especies.

Castillo quedó detenido y fue conducido a la sede policial de Chincha por el uso y porte de arma de fuego y municiones. De acuerdo con la información oficial los armamentos iban a ser trasladados a “Los nuevos injertos del cono norte”, dedicados a cometer delitos contra el patrimonio, extorsión y delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de empresas de transportes y comerciantes de San Juan de Lurigancho y el cono norte.

El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, indicó que el sujeto alquilaría las armas a los delincuentes para que perpetren sus eventos criminales.

“Se está sacando de circulación todas estas armas de fuego que son utilizadas para la comisión de eventos criminales violentos”, señaló el oficial. Añadió que no se descarta que también pretendía abastecerse a bandas delictivas apostadas en la región.

VIDEO RECOMENDADO