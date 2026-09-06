Una persona víctima de extorsión acudió a la comisaría de Chincha Alta para revelar el plan orquestado por delincuentes. Estos pretendían cobrar la suma de mil soles para devolver la motocicleta robada al denunciante. Los policías armaron el operativo para atrapar a los involucrados en este delito, siendo atrapado en el sector conocido como “Tacorita” la persona a cargo de recibir el dinero.

Extorsión a propietario

El pasado 20 de agosto, sujetos robaron en un taller mecánico de la provincia de Chincha. Entre otras pertenencias consiguieron llevarse una moto lineal para escapar con dirección desconocida. Días después del hecho, el propietario del negocio y del vehículo menor comenzó a ser contactado. Los extorsionadores consiguieron su número telefónico y pedían dinero a cambio de entregar el motorizado.

La orden dada por el facineroso era que la víctima realice dos pagos, por monto total de mil soles. Los primeros S/ 200 debían de ser enviados mediante billetera digital a nombre de una persona, cuya identidad fue proporcionada por el hampón. La diferencia de dinero, es decir los 800 soles restante, tenían que ser entregados en efectivo, exigía el malhechor escondido al otro lado de la línea.

El agraviado antes de proceder con el pago extorsivo fue a la Sección de Investigación Criminal para relatar la llamada que recibió. Los agentes para atrapar al sujeto que había contactado al denunciante se instalaron en la calle José Faustino Sánchez Carrión, altura de “Tacorita”, en donde localizaron al presunto integrante de la banda criminal. G. Ascoy de 20 años fue detenido para determinar su participación en el hecho.

El sujeto ante a policía acabó por revelar la identidad del facineroso que tenía la motocicleta robada al propietario del taller mecánico. Los agentes condujeron al detenido a la jefatura de Chincha para continuar con las investigaciones para recuperar el vehículo menor. El caso fue comunicado a la fiscal de turno Estela Meza de la Primera Fiscalía Provincial Penal para continuar con las diligencias de ley.

EL DATO: La policía exhorta a la comunidad que presenten las denuncias respectivas en casos sean víctimas de extorsión, chantaje u otro delito para realizar la captura de los involucrados en estos actos delictivos.

-2 formas de pago fue planteado por el extorsionador para devolver vehículo a la víctima.

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