Un joven que se dedica a prestar servicio de transporte público en su mototaxi fue víctima de la delincuencia. A esta persona la despojaron de su vehículo y al poco tiempo su padre comenzó a recibir llamadas extorsivas, mensajes y videos de sujetos que exigían el pago de 4 mil soles para devolver la unidad. El agraviado en compañía de su progenitor acudieron al Departamento de Investigación Criminal para denunciar el hecho.

Grave delito

El mototaxista de identidad reservada tras quedarse sin su herramienta de trabajo, dinero de la ganancia del día, celular y documentos personales paso a ser víctima de extorsión. Los malandros usaron su teléfono móvil y se comunicaron con su padre para pedir dinero a cambio del trimoto. “Como iba a ser con el mototaxi robado vamos a arreglar o no. Ya conozco la dirección de tu hijo, te vamos a buscar”, escribieron los facinerosos.

Además, enviaron videos en donde se aprecian armas de fuego para intimidarlos a fin de que realicen el pago ya no de 4 mil soles, sino de 2 mil para la devolución del vehículo menor. El agraviado presentó la denuncia en la sede policial especializada de Chincha, que se encuentra tras los pasos de los integrantes de esta banda criminal que pactan con sus víctimas para conseguir dinero fácil bajo amenazas.

