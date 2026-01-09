Dos sujetos que estaban en compañía de una menor de edad fueron intervenidos luego de ser sindicados de realizar múltiples disparos en Las Violetas; principal balneario del distrito de Tambo de Mora. Los efectivos incautaron el arma de fuego y condujeron a los involucrados a la comisaría de Chincha para continuar con las investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito de peligro común.

Sujetos detenidos

La mañana de ayer, las personas que se encontraban en la playa tambodemorina alertaron a los agentes de la Unidad de Salvataje, sobre disparos que estaban siendo cometidos desde temprano por un grupo de visitantes. Los efectivos a cargo de la seguridad de los bañistas solicitaron apoyo del personal del Departamento de Unidades Especializadas y de Los Halcones para acordonar el área y detener a los autores.

Los sospechosos al darse cuenta de la presencia policial escondieron el arma en un bolso que sería de propiedad de la menor y trataron de escapar. Sin embargo, ya los agentes tenían todo cercado. Fueron detenidos Edwin Rodrigo L. M. (28) y Jhonny Anibal M. L. (25). Este último sería el titular de la pistola hallada durante la intervención. También fue retenida A. R. V. Q. (16), quien estaba en compañía de los sujetos.

Durante las diligencias en la zona, se encontraron las municiones percutadas, como evidencia que efectivamente hubo disparos en este balneario. Según una fuente consultada por este medio, habían más de 10 casquillos en la arena. Además, se halló una lata de cerveza con orificio, aparentemente de bala, así como una botella de cerveza partida por la mitad, al parecer, también de un disparo.

Asimismo, en el lugar fue encontrado varias latas de cerveza, botella de ron y otras bebidas alcohólicas, presuntamente, consumidas por los detenidos, quienes desde temprano aparecieron en la playa, generando situación de peligro en los comerciantes y visitantes. Los detenidos están siendo investigados por la comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común – uso de arma de fuego en estado de ebriedad o drogadicción.

EL DATO: La menor esta en condición de retenida en la sede policial para las diligencias que se realizan con participación de la Fiscalía de Familia. Ella sería de Ica y se presume que si el consentimiento de sus padres llegó a Chincha con los sujetos.

