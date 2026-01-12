Los agentes de la comisaría de Pueblo Nuevo tuvieron que intervenir para evitar una fatalidad en la urbanización Fernando León de Vivero, en el distrito de Pueblo Nuevo. En una vivienda del sector, se hallaba A. V. de 20 años, quien utilizó un machete para autolesionarse en el pecho. De acuerdo con la información oficial, la decisión del adolescente surgió luego de que su expareja se negó a retomar la relación sentimental.

Cortes en el cuerpo

El sujeto había llegado a la casa de la joven para insistir en darse otra oportunidad y al escuchar como respuesta un rotundo no, sostiene el arma blanca para causarse lesiones. La mamá de ella presenció esta conducta agresiva y comunicó a la delegación. Mientras la policía llegaba este comenzó a cumplir con sus amenazas, y es que uso el machete provocándose varios cortes en el pecho.

Al llegar los efectivos, el adolescente corre para esconderse en una habitación. Desde este lugar seguía con sus actos hostiles, gritaba y amenazaba incluso a los uniformados que intentaban evitar una tragedia. Después de unos minutos y al realizar una acción disuasiva, los agentes controlaron al agresor, quien fue conducido al hospital San José de Chincha por presentar “herida abierta en el tórax por autoagresión”.

Cabe mencionar que el sujeto registra antecedentes por hechos de violencia familiar, desobediencia y resistencia a la autoridad.

