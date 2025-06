Un mototaxista llegó a su casa, dejó su vehículo estacionado en la vía pública y cuando salió solo encontró el rastro dejado por el hampa. El agraviado buscó ayuda en la policía, y al aparecer su unidad no tenía las llantas, tampoco el parabrisas y faltaban otros accesorios. Los vecinos del asentamiento humano Pilar Nores, en el distrito de Pueblo Nuevo, fueron testigos del hecho delincuencial.

Robo de unidad

La víctima estaba por reanudar su jornada de trabajo. Había llegado a los exteriores del centro de salud Los Álamos y por unos minutos se distancia de su mototaxi. En esos momentos aparecen los delincuentes. Se presume que estos merodeaban por la zona y observaron al hombre ingresar a su casa. Una cámara de seguridad capta a las 7y17 de la mañana de ayer a un encapuchado de contextura delgada acercarse al trimoto.

El facineroso no vacila, ingresa en segundos a la cabina del conductor, pero no tiene la facilidad para encender el vehículo. Sin embargo, esto no frenó a la banda delictiva y en enseguida aparece su compinche a bordo de otro mototaxi. El ladrón utiliza el pie para realizar el remolque y ambos cruzan la av. Sucre. La grabación muestra que ingresaron por una vía de trocha que conduce a Pilar Nores.

El mototaxista al no encontrar su vehículo pidió ayuda a la policía. Minutos después los vecinos del mencionado asentamiento humano alertan sobre la presencia de un trimoto que estaba desmantelado. La unidad era la misma que acababa de ser robada, y no tenía varios de sus accesorios, siendo trasladado a la comisaría de la jurisdicción para las diligencias correspondientes.

Asimismo, la policía cuenta con el video de la cámara de seguridad que registró a los integrantes de esta banda de roba motos. Ambos están en proceso de identificación y estarían implicados en otros robos de estas unidades con fines de apropiarse de los accesorios, que se presume son comercializados en el mercado negro y también contarían con la complicidad de seudos talleres de mototaxi para vender las piezas robadas.

