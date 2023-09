Dos sujetos con pistola en mano tenían todo listo para atacar a su víctima: una persona que había retirado 7 mil soles del banco. Los hampones que utilizan la modalidad del marcaje sin embargo no lograron concretar su plan y debieron de escapar para no ser descubiertos. Mientras esto ocurría en una zona de Grocio Prado, en la calle Lima del distrito de Pueblo Nuevo, era asaltada una casa de apuesta.

Chincha Alta

Los ‘marcas’ que atacan a los clientes de las entidades financieras habían captado a una persona que salía, precisamente, de un conocido banco que está ubicado en la segunda cuadra de la av. Óscar R. Benavides, en Chincha Alta. El hombre de identidad reservada la tarde del último martes sacó el dinero y se marchó con dirección a su casa. Él no se imaginaba que detrás venían los asaltantes a bordo de una motocicleta.

Eran dos sujetos de entre 25 a 35 años con el rostro oculto tras el casco de seguridad que portaban. Estos llevaban armas de fuego e interceptaron a su víctima antes de que pudiera ingresar a su vivienda. Los gritos de auxilio alertaron a la familia del hombre, quienes salieron en su ayuda y consiguieron frustrar el latrocinio. Los hampones abordaron la unidad menor y escaparon con dirección desconocida.

Pueblo Nuevo

Ese mismo día se produjo un atraco en la casa de apuestas que se ubica en la calle Lima del populoso distrito. Testigos refieren que primero ingresa un sujeto, fingiendo ser cliente y al poco tiempo aparece su compinche. En el interior del local se encontraban dos jóvenes repartidores de mercadería, quienes esperaban el resultado del partido entre Argentina y Bolivia para cobrar sus apuestas. Ambos quedaron sin opción de escapar.

Uno de los asaltantes se dirige hasta donde estaba Víctor Y. M. de 21 años para exigir que entregue el dinero que llevaba. Al parecer, este sujeto conocía los movimientos de la víctima y consigue el botín: mil 500 soles. Además, se apodera de su celular y amenaza a su amigo Melgibson Q. C. para que no pida auxilio. A él también le quitan su equipo móvil. Pero, para los autores de este atraco todavía no era suficiente.

Estos se acercan hacia el área de atención, amenazan a la trabajadora para poder ingresar, gritan que les abran la puerta. Sin embargo, ella busco refugio y evitó que los facinerosos se lleven el dinero que había reunido la casa de apuestas. Tras varios minutos estos se disponen a abandonar el local y escapan a bordo de una motocicleta con dirección desconocida. Los agraviados presentaron la denuncia correspondiente por este nuevo hecho delictivo.

VIDEO RECOMENDADO