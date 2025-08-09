“Que capturen al asesino” de María Rosario Palomino Peves, es el clamor de la población chinchana que ayer salió a las calles de la ciudad para exigir “justicia”. Tanto los deudos como las amistades de la joven madre, quien fue victimada y arrojada en un descampado de Tambo de Mora, solicitaron a la policía resultados de las investigaciones para conocer el rostro del sujeto que le quitó la vida.

Exigen justicia

La población se concentró en la av. Óscar R. Benavides y comenzó su marcha con dirección a la División Policial de Chincha y Poder Judicial. Durante el trayecto solo pedían la captura del asesino. Estando frente a estas instituciones volvieron a arengar por justicia, y que este caso no quede impune. Estas personas también se constituyeron a los exteriores del Depincri para demandar que “agarren al asesino”.

A María Palomino, la habrían estrangulado y dejado el cadáver en un descampado. Desde el lunes cuando se halló el cuerpo comenzaron las investigaciones para ubicar al verdugo. Las diligencias han avanzado y según una fuente consultada por este medio esta por corroborarse la identidad de la última persona que estuvo con ella. La joven desapareció el domingo y al día siguiente la encontraron muerta. Un hecho que ha desatado indignación en la población.

VIDEO RECOMENDADO