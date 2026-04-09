En la provincia de Chincha más de 70 locales de votación, entre colegios públicos, privados e institutos, estarán habilitados para la jornada democrática de este domingo 12 de abril. Entre las escuelas con mayor número de votantes figura la Institución Educativa Melchorita Saravia (Grocio Prado), Andrés Avelino Cáceres (Chincha Alta), 22268 (Sunampe), Horacio Zeballos Gámez, Dos de Mayo y Fe y Alegría. Estos últimos en Pueblo Nuevo.

Locales de votación

De acuerdo con la información oficial en el colegio grociopradino se instalarán 25 mesas de sufragio. En esta escuela, que presenta limitaciones de infraestructura, 7307 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, para la elección del presidente y vicepresidentes, además de senadores, diputados y parlamento andino. En dicho distrito, habrá otros seis locales que abrirán sus puertas desde las 7 de la mañana para recibir al electorado.

En el caso de Chincha Alta, la institución educativa que tendrá el número más alto de votantes, es el ex Comercio 59. Son 5012 electores hábiles para las Elecciones Generales 2026, quienes contarán con 17 mesas para la elección de los candidatos de su preferencia. En la mencionada circunscripción el local con menor sufragantes se ubica en la UPIS San Agustín. Se trata del colegio San Agustín (primaria) donde se instalarán 4 mesas para 1195 ciudadanos.

Para el distrito más de la región Ica, Pueblo Nuevo, los locales de votación están distribuidos entre nueve colegios públicos, uno privado y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chincha. La sede con mayor número de electores es el colegio Horacio Zeballos Gámez, ubicado en la av. Santa Rosa S/N, en el que se instalarán 19 mesas para el sufragio de 5655 personas. Le siguen las escuelas Dos de Mayo, Fe y Alegría, San Antonio de Padua y otros.

Mientras que en Sunampe, la escuela N°22268 tendrá habilitado 18 mesas para 5279 ciudadanos. Este es el local con el número más alto de votantes para esta jurisdicción. En El Carmen habrá tres locales de votación, siendo el colegio N°22250 el que más electores cuenta. En Chincha Baja es el colegio 22247, en Alto Larán es Nuestra Señora de Fátima, y Tambo de Mora la institución educativa Miguel Grau Seminario.

EL DATO: Según información de la ODPE Chincha en el distrito de Chavín el colegio 22273 será el único local de votación para 4656 electores hábiles. Mientras que en San Pedro de Huacarpana y San Juan de Yanac cada uno contará con tres escuelas para sufragio de sus ciudadanos.

-634 mesas de sufragio se instalarán para el proceso electoral de este domingo.

VIDEO RECOMENDADO