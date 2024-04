El dengue continúa dejando grave a menores de edad, incluso algunos tuvieron que ser hospitalizados y otros en vigilancia intensiva debido a la complicación de la enfermedad. Es el caso de la menor Ángeles de 15 años, quien lleva 8 días intubada en el Hospital San José de Chincha.

Severos síntomas

Rocío Nañez Gálvez (46), madre de la menor, indicó que su hija adolescente se infectó del dengue en los últimos días del mes de marzo, debido a la proliferación del zancudo Aedes Aegypti cerca de su vivienda, en el distrito de Grocio Prado (Chincha), donde a pesar de advertir a las autoridades sobre la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad, no se realizó ninguna fumigación, esto también causó que toda su familia se contagie del dengue.

“Donde vivimos en el asentamiento humano Nuevo Grocio Prado, hay dos acequias, El Ñoco y la otra acequia San Antonio, incluso días antes que mi hijita se ponga mal, había hecho una grabación en vivo haciendo la denuncia porque ninguna autoridad ha venido hacer una fumigación, porque aquí hubo hasta 23 caos de dengue, incluso mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños. Fui a buscar al alcalde, pero nunca lo encontré, me dio el dengue, a mi esposo también, a mi hijita de 8 año igual, entonces ya no teníamos fuerzas para estar llendo a cada rato al municipio, porque nos dolía el cuerpo, las articulaciones y fiebre alta”, declaró

Añadió que los días críticos cuando su familia se infectó fue el 27, 28 y 29 de marzo del 2024, el sábado 30 del mes pasado la menor de 15 años, presentó graves síntomas (fiebre de hasta 40 grados, diarrea, dolor de cuerpo, dolor de ojos, dolor de articulaciones y otros), por ello la traslado de emergencia al Hospital del Ministerio de Salud, donde a pesar de su gravedad, cuando le pasó la fiebre la retornaron a su domicilio, para que siga un tratamiento solo con paracetamol.

“Mi hija hizo fiebre alta por dos días, y al tercer día ya se ahogaba, la lleve de emergencia al hospital y le inyectaron metamizol. Ella en diciembre del 2023 estuvo intubada por una infección respiratoria y cuando ya es dada de alta, el otorrino le hizo una laringoscopia y le diagnosticaron parálisis de las cuerdas vocales, a consecuencia de la primera intubación, ahora en marzo la atacó el dengue y se puso mal, el domingo 31 de marzo seguía con fiebre y el lunes 1 de abril mi hija se ahogaba, ya no aguantaba y la lleve de emergencia, entonces ingreso a traumashok, y mi hijita se me moría, y ya la subieron a UVI y la intubaron”, acotó.

En la misma línea, la progenitora explicó que su hija, quien cursa el tercer año de educación secundaria, ya intubada también se le debió extraer sangre para una prueba rápida de manera particular, ya que en el nosocomio chinchano se carecía de una prueba rápida que pueda detectar el dengue, " el lunes ingreso con insuficiencia respiratoria, a consecuencia del dengue, de ahí hicimos de todo para hacer la prueba rápida, porque lamentablemente en el hospital no hacen prueba, y conseguimos el dinero y le sacaron muestras de sangre, y salió positivo para dengue”, agregó.

Gastos médicos

La menor tuvo una grave complicación de salud, que originó el colapso de su pulmón derecho, además el SIS no ha cubierto todos los gastos médicos, generando que la madre de familia gasté hasta 400 soles diarios, debido a que su hija se encuentra en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI).

“gastamos entre 300 a 400 soles diarios, mi esposo incluso ha perdido el trabajo por quedarse apoyando, porque yo también soy una persona con discapacidad visual, entonces no puedo movilizarme sola. Gasté en tres ampollas de paracetamol 105 soles, también los materiales de corrugado, bolsa de secreción, piden todos los días, las tiras reactivas, filtro Hme, filtro bacteriológico, sonda de aspiración”, dijo.

A pesar que en la zona donde vive, los contagios por dengue aumentan, el sector Salud y otros, no han ejecutado ninguna labor de fumigación en el asentamiento humano Nuevo Grocio Prado, “he llorado hasta decir basta, pero es lo que toca, yo he decidido aferrarme a dios y personas de buen corazón. Hasta la fecha no se ha acercado nadie a fumigar, a pesar que toda mi familia ha sido infectada, el único que vino aquí fue el señor Juan Mendoza que le dicen “Juanito” hace dos o tres meses a fumigar, aun así, hay bastantes personas con dengue”, dijo.

Se indicó que la menor lleva 8 días intubada, y se requiere de pañales, guantes, protector de cama, medicamentos, exámenes de laboratorio y otros. La familia de Ángeles es de limitados recursos económicos, por ello piden el apoyo de la población, autoridades y empresarios. Para poder apoyar contactar al 937193391.

Cabe señalar que hasta la Semana Epidemiológica 13, se reportaron en la región Ica hasta 1615 casos del dengue entre confirmados y probables en niños 0 a 11 años, asimismo en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años se registran 1837 infectados con la enfermedad.}

