Un mototaxista al evidenciar que sus pasajeros eran en realidad asaltantes tomó la decisión de provocar un accidente de tránsito para evitar el asalto y robo a mano armada. El hecho ocurrió de camino a la parte alta del distrito de Pueblo Nuevo y tras el despiste y volcadura de la unidad menor, los delincuentes que venían en el asiento posterior salieron de la unidad siniestrada para darse a la fuga entre los matorrales.

Robo frustrado

La víctima, dedicada a brindar servicio de mototaxi desde hace años, labora en las noches y mientras recorría el popular distrito es abordado por tres personas. Ellos, aparentaban ser pasajeros tranquilos y sin mostrar ninguna sospecha solicitaron la movilidad restando importancia al precio del pasaje. El conductor decidió llevarlos y durante los primeros minutos no denotaban comportamiento extraño.

Sin embargo, al llegar a una zona de poca iluminación, comenzaron a delatar sus delictivas intenciones. El mototaxista al encontrarse solo, en un lugar de poca transitabilidad debido al horario, así como de viviendas, al advertir que estaba por ser víctima de atraco con arma de fuego, decidió realizar maniobra evasiva. La respuesta fue rápida, que los ocupantes no imaginaron lo que vendría.

El conductor del trimoto aprovechó la velocidad que había ganado para provocar el despiste y volcadura con su unidad. El vehículo menor sufrió daños materiales diversos, y quedó en posición de medio tonel con los hampones atrapados. Estos salieron despavoridos tras ver frustrados sus planes y se ocultaron entre los matorrales hasta desaparecer. Al parecer producto del accidente también sufrieron lesiones.

Los efectivos de la comisaría local acudieron a la zona para prestar apoyo al agraviado y comenzaron un operativo por los alrededores con resultado negativo. No se descarta que los sujetos estén involucrados en otros hechos delictivos relacionados con el robo de mototaxis para luego extorsionar a los propietarios con la exigencia de dinero a cambio de la devolución de las unidades menores.

EL DATO: Los involucrados en el intento de asalto tuvieron que salir corriendo para refugiarse entre los matorrales tras el accidente provocado por el mototaxista, en su intento para salvarse de la delincuencia.

