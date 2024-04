El gesto de buen vecino fue realidad la estrategia que utilizó un mototaxista para apoderarse de la billetera de una mujer y usar las tarjetas de crédito que ella guardaba para realizar compras en diferentes locales de la provincia de Chincha. La persona agraviada al darse cuenta de cómo estaban saqueando sus ahorros bloqueó los dispositivos de medio de pago y presentó la denuncia correspondiente ante la policía.

Hechos

La agraviada vive en la av. Santo Tomás del distrito de Sunampe y para dirigirse hasta la casa de su hermana, en el centro poblado Huaca Grande, aborda una mototaxi de color rojo, que circunstancialmente pasaban por su domicilio. Refiere que estaba acompañada de sus menores hijos y que además tenían bolsas, estando en una de estas su billetera, en donde guardaba dinero, documentos personales y las tarjetas.

Cuando llega a su destino, el mototaxista ofrece ayuda. Este fingió ser buen samaritano, agarra las bolsas y las baja del vehículo menor. Es en este momento que aprovecha para sustraer la billetera. La mujer no se percató de este movimiento y al momento de buscar dinero para pagar la movilidad, no encuentra nada. El ladrón exige que le pague rápido y tras cobrar escapa con dirección desconocida.

Ella desconcertada por lo ocurrido solo pudo seguir con sus actividades. De pronto recibe una notificación del banco; su tarjeta estaba siendo utilizada en un grifo de la av. José Faustino Sánchez Carrión, en Chincha. Pero, el mototaxista no logró concretar el pago debido a que el dispositivo no tenía fondo. Este sujeto no se quedó quieto, usó la otra tarjeta de la víctima para cancelar sus compras. El movimiento bancario revela que actuó rápido.

El ladrón en pocos minutos realizó compras en un market de la calle Colón, en un negocio de la calle Túpac Amaru y en otro más. La agraviada procedió a comunicarse con el banco para requerir el bloqueo de la tarjeta y en esas circunstancias el sujeto ya estaba pagando en un grifo de la calle Gerardo Sotelo. La mujer recurrió a la policía para presentar la denuncia contra el mototaxista, que se encuentra en proceso de identificación.

VIDEO RECOMENDADO