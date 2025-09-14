A plena luz del día del viernes 12 de setiembre ocurrió el robo a una vivienda de la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS San Agustín, en Chincha Alta, en agravio de una familia llegada de la selva peruana. El autor del hecho delictivo es el conductor de un mototaxi color amarillo, quien en complicidad con su pareja y estando presente sus dos menores hijos, ingresó a la casa para sustraer el ahorro de las víctimas, así como artefactos.

Robo en la zona

El agraviado, Benigno Morales, refiere que salió del domicilio junto a su esposa para acudir al mercado antes de pasar por el colegio de su niño. Pasada la 1 de la tarde, regresa solo y encuentra la puerta violentada. Él siguió avanzando y advirtió daño material en la ventana de vidrio, además los cajones de la cómoda, que tenía en su habitación, estaban rebuscados. Todo el dinero que tenían guardado ya no estaba.

La familia no lo podía creer, los mil 500 soles que ahorraron en muchas semanas de trabajo, además de los parlantes de sonido fueron robados, solo su televisor se salvó del malhechor. Los vecinos habían notado la presencia de un mototaxi por el sector, pero nadie pudo darse cuenta que se trataba del delincuente, y es que este utilizó como fachada a sus hijos y su pareja para no despertar sospecha mientras consumaba el robo.

Pero, no hay crimen perfecto. La cámara de seguridad de un vecino registró al mototaxista, primero pasando por la casa y retornar enseguida al notar que no estaban los dueños. El sujeto baja llevando, al parecer, una cizalla con la que rompe la cadena de la puerta. Después hábilmente tapa la placa de su vehículo, voltea la mica posterior que lleva el nombre “Kataleya”, y se sube la capucha, sin imaginar que ya todo estaba grabado.

El delincuente ingresa a la propiedad y en el trimoto permanecen como campana su pareja y dos menores. Después de unos minutos el facineroso sale cargando un parlante grande que coloca en la parte posterior del motorizado, y vuelve por el segundo parlante. Esta vez un vecino aparece, lo que motiva a la banda a retirarse raudos de la zona. El agraviado presentó la denuncia en la comisaría de Chincha.

Al cierre de edición la policía detuvo a los autores del hecho ilícito. La intervención se realizó en el sector de Balconcito, siendo hallado en la casa de la pareja del mototaxista las especies robadas.

