La Fiscalía Superior Penal de Chincha, logró la sentencia condenatoria de 20 años de pena privativa de libertad efectiva contra el abogado Diony Erik Zevallos Maldonado, tras ser hallado culpable del delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual Agravada en agravio de una usuaria del Centro Emergencia Mujer -CEM.

Grave delito

Este resultado se logró en segunda instancia, tras revocar una sentencia previa que había absuelto al acusado.

El Ministerio Público, sustentó el recurso de apelación contra la decisión inicial del Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial Zona Norte de Chincha. La Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, acogió los argumentos de la Fiscalía, reformando el fallo original y encontrando culpable al sentenciado.

Además de la efectiva sentencia, se determinó el pago de S/ 1,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y se dispuso la ubicación y captura inmediata del sentenciado Diony Erik Zevallos Maldonado para el cumplimiento y ejecución de la pena.

Los hechos se remontan al 01 de marzo de 2022, cuando la víctima era usuaria del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Grocio Prado por un caso de agresión previo. El ahora sentenciado, Diony Erik Zevallos Maldonado, se desempeñaba como su abogado asesor en dicho centro.

Aprovechando esta relación de confianza y su rol profesional, Zevallos Maldonado citó a la agraviada con el pretexto de ayudarla con sus medidas de protección, pero luego la condujo con engaños a su habitación personal. Una vez allí, la agredió con violencia física y psicológica.

