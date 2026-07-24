La Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República identificó un hecho con presunto indicio de irregularidad en la Municipalidad Distrital de Alto Larán. Según información oficial la entidad omitió comunicar al Ministerio del Ambiente (MINAM) la aprobación de su plan de trabajo del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA para el periodo 2025 y 2026, en el plazo establecido.

Indicio de irregularidad

La comisión de control al revisar la información remitida por el citado ministerio identificó la situación adversa que podría haber postergado la implementación de acciones de educación ambiental y participación ciudadana. Y es que la ausencia del plan de trabajo anual, como instrumento de gestión municipal, “afecta el cumplimiento de sus funciones y competencias en materia de educación e información ambiental”, se lee en la información de Contraloría.

Omitir la comunicación al MINAM podría reflejar la falta de elaboración y aprobación del plan, también limita el uso eficiente de los recursos públicos, así como restringe el derecho de la ciudadanía a la educación y participación ambiental, esencial para la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El hecho con indicio de irregularidad fue comunicado al alcalde Carlos Magallanes para la adopción de las acciones que correspondan.

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