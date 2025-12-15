La Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República alertó que los regidores de las municipalidades distritales de Pueblo Nuevo y Chincha Baja “no vienen registrando el uso de los recursos asignados para las acciones, gastos y resultados de la función de fiscalización en lo que va del segundo semestre”. Las situaciones adversas han sido informadas a los titulares de cada entidad.

No existe registro

Según el órgano de control los regidores y consejeros están obligados a presentar un balance semestral sobre el monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización, que hubieran usado. En el caso de Pueblo Nuevo de la revisión realizada el 19 de noviembre, se advierte que se viene ejecutando 44 mil 308 soles. No obstante, “no han registrado el uso de los recursos asignados para las acciones, gastos y resultados de la función de fiscalización, realizados con esos montos”.

El caso de Chincha Baja es similar, con la diferencia del monto que en esta entidad es de cerca de 16 mil soles. Contraloría sostiene que, al momento de la revisión, de la municipalidad, no existe registro en el aplicativo BASE relacionada con el uso de los recursos asignados a la función de fiscalización “pese a haber ejecutado recursos de la actividad presupuestal destinada al fortalecimiento de la función de fiscalización”.

