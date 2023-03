Chincha: Niña con múltiples enfermedades requiere atención especializada.

En junio del año pasado vino al mundo Angely, una niña que se convirtió en la alegría para Antonella Apolaya; su madre. Al poco tiempo la pequeña comenzó a mostrar síntomas de enfermedad. El problema que presenta en el riñón, en el corazón y en la cabeza no han dejado que la niña se desarrolle con normalidad.

Angely tiene 9 meses y pesa menos de 3 kilos, no es normal para la edad que tiene. Su talla tampoco es la apropiada. El estado de salud de la niña es delicado y en Chincha no puede ser tratada, necesita de urgencia que un médico especialista pueda atenderla. Antonella indica que no cuenta con dinero para ir a Lima en búsqueda de una cita en el Hospital del Niño. Ella a sus 26 años por desconocimiento no tiene Seguro Social de Salud y tampoco EsSalud, que pueda aliviar los gastos del tratamiento médico. Lo único que tiene es la fuerza para sacar adelante a su familia.

La joven madre vive en una habitación alquilada de la calle Colón, su pareja acaba de perder el trabajo. El dinero se agota entre cuatro paredes con los pañales y la leche especial que debe utilizar para alimentar a su bebé. Antonella invoca a la comunidad que puedan ayudarla para salvar la vida de su pequeña guerrerita. Cualquier apoyo comunicarse al celular 917628789

