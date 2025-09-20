Un niño de 9 años resultó gravemente herido tras caer sobre una banca en mal estado en el pasaje Peregrino, en el distrito de Grocio Prado (Chincha). El menor jugaba en su bicicleta cuando perdió el equilibrio y terminó impactando contra una estructura metálica oxidada, con fierros punzantes expuestos que llevaban más de dos años sin ser reparados.

Herida profunda

El menor fue trasladado de emergencia al hospital San José de Chincha, donde los médicos le suturaron una herida profunda en la pierna con 10 puntos. Según relataron los familiares, el corte fue provocado por los fierros sobresalientes de una de las bancas deterioradas del pasaje.

La denuncia fue expuesta en redes sociales por la tía del menor, Araceli Tasayco Moscayza, quien cuestionó duramente la inacción de las autoridades locales:

“Si a mí sobrino no le pasa ese accidente, el alcalde del Distrito de Grocio Prado (Hugo Pachas), téngalo por seguro que no hace nada por arreglar las bancas del Peregrino y dónde actualmente mi sobrino tiene 10 puntos y tampoco ha preguntado si quiera como se encuentra actualmente”, indicó.

Vecinos de la zona han señalado que las bancas del pasaje presentan riesgo para los transeúntes, especialmente niños, desde hace al menos dos años, sin que la municipalidad de Grocio Prado haya realizado mantenimiento preventivo o correctivo.

