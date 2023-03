La población escolar de la institución educativa N° 22851, que está ubicado en el Asentamiento Humano 15 de Agosto, en Chincha Alta, este año volverán a recibir las sesiones de aprendizaje en aulas prefabricadas. Y es que el proyecto de construcción integral no avanza de acuerdo con las fechas que se habían propuesto.

Postergan obra

El 1 de diciembre de 2022, el comité de selección, adjudicó la buena pro del procedimiento de contratación para la ejecución de la obra denominada: Recuperación de la Institución Educativa Primaria 22851. Días después se firma el contrato N° 55-2022-MPCH entre el gobierno local y el Consorcio San Lucas por un monto de 4.3 millones de soles.

Félix Astorayme, director de la escuela, refiere que fue comunicado por un representante de la contratista que la primera semana de febrero último se iban a iniciar los trabajos. Pero, esto no ocurrió. “A nosotros se nos había comunicado que se iba a comenzar el día 6 de febrero y al pasar los días no llegaban, me comuniqué el 8 de febrero con el administrador del Consorcio y me dijo que el 13 de febrero iniciaban”, señaló.

Sin embargo, este compromiso tampoco se concretó. Astorayme indica que pidió explicaciones y recibió una fecha probable para la ejecución de la obra que tanto espera la comunidad de 15 de Agosto. Esta vez era para el 20 de febrero, sin embargo, no ocurría nada, no había maquinarias, ni remoción. No se evidenciaba ningún trabajo.

“El día 20 no llegaron, llamé y me comunicaron que el jueves 23 probablemente iban a comenzar o el lunes 27 de febrero”, menciona el director. Ante el reiterado reclamo, nuevamente, se cambia la fecha de inicio para el 1 de marzo. Hasta ese entonces no se había avanzado ni con el compromiso de desmontar las aulas prefabricadas y ser instaladas en otra área para el inicio del año escolar.

Astorayme aseveró que solicitó la intervención de la Municipalidad Provincial de Chincha y del Ministerio de Educación para que el proyecto de construcción integral de la escuela se concrete y puedan tener los niños un mejor ambiente donde recibir las sesiones de aprendizaje.

VIDEO RECOMENDADO