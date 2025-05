Ismael Ugaz de 94 años fue sacado de su vivienda con engaños, trasladado a un lugar que no reconoce para hacer que estampe su huella y firma en un documento, cuyo contenido no le fue advertido. El nonagenario sindica a su nieto como la persona que llegó a ofrecerle cerveza y lo condujo al inmueble no identificado y que este se quedó con el escrito -según acusa- para apoderarse de su pensión de sobrevivencia.

Grave acusación

Ugaz hace unos meses perdió a uno de sus hijos como consecuencia de un accidente de tránsito. El anciano fue informado que calificaba para realizar el trámite de sobrevivencia y reciba el beneficio económico de parte de la AFP a la que estuvo afiliado su vástago. Sus familiares comenzaron a ayudar con el acopio de los documentos y hasta aperturaron una cuenta para que el dinero, una vez aprobado, sea enviado para sus gastos.

Las dos hijas y el hijo que cuidan del nonagenario en la víspera fueron comunicados por una trabajadora de la administradora del fondo de pensión, que había recibido una carta legalizada en la que Ismael Ugaz declaraba que no iba a presentarse a la pensión de sobrevivencia. En ese momento se descubrió que uno de los nietos, el cual no vive con la familia, habría engañado a su propio abuelo con la firma del documento, utilizado como desistimiento de la pensión.

