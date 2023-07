Chincha: Obra de la av. Idelfonso queda paralizada por “insolvencia económica”

El Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) de la EPS Semapach no avanza; está paralizado en el tramo de la av. Idelfonso por “insolvencia económica” de la empresa que ganó la licitación: Consorcio EYR-Elite. Esta situación ocasionó el abandono de los trabajos en perjuicio de los pobladores que se quedaron con su vía de comunicación con zanja abierta que dificultaba el desplazamiento vehicular y peatonal.

Bernardo Saravia, presidente de Acequia Grande – Idelfonso, precisó que desde hace tres meses la pista, en el sentido de oeste a este, está cerrado. En este tramo quedaron cúmulos de tierra que imposibilitan la fluidez vehicular. Además la zanja que realizó la constructora a cargo de la ampliación de las redes de agua. Elementos que representaban un riesgo de accidente para los vecinos de este lugar.

Ayer, la Municipalidad Provincial de Chincha en coordinación con la EPS movilizó maquinarias a este tramo para cerrar la abertura de varios metros de extensión y recuperar la transitabilidad, ya que, los vehículos de emergencia, ni los compactadores podían ingresar por esta zona. La intervención concluyó, pero aún restan trabajos por realizar que competen al Consorcio antes señalado, como la refacción de la carpeta asfáltica que fue removida.

Para esto todavía no hay fecha programada, y tampoco estimada. Resulta que EYR-Elite no cuenta con dinero para efectuar los trabajos. El gerente de Semapach, Martín Soto, dijo que la paralización de la obra (en general) se debe a “insolvencia económica del contratista y se encuentra en proceso de conciliación” y por tanto no hay seguridad que se acabe el proyecto del PMRI, que se promovió en el 2021 para beneficiar a 177 mil habitantes.

Al respecto, el alcalde provincial César Carranza Falla, dijo que esta obra que viene del gobierno central recién esta por ingresar al centro de la ciudad, y que dado los precedentes del contratista “prefiere que no rompan (pistas) en el cercado”. Mencionó que sí existe garantía de que puedan cumplir con los plazos establecidos “que lo hagan, que lo terminen, pero si tienen problemas de ejecución que decidan su estrategia, pero que no nos afecten más”, puntualizó.

VÍDEO RECOMENDADO