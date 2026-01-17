La División Policial de Chincha por tercer día consecutivo realizó el operativo para erradicar los accesorios no permitidos en los vehículos menores: mototaxi.

Con lunas oscurecidas

La intervención al mando del coronel PNP. Pedro Porras Cuba, esta vez se ejecutó en el perímetro de la plaza de armas de la ciudad, sancionando con papeletas a los conductores renuentes a acatar la norma de tránsito, en el extremo de colocar polarizado a sus ventanas laterales y posteriores.

Asimismo, se solicitó a los mototaxistas retirar los parachoques por dificultar la visibilidad de las placas de rodaje, así como los parlantes colocados en la parte posterior, y las calcomanías, peluches y otros accesorios.

La medida fue aceptada por los transeúntes, quienes invocaron que también se intervengan los autos de servicio colectivo que usan lunas oscurecidas.

