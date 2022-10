En el hospital René Toche Groppo del Seguro Social de Salud – EsSalud Chincha ayer se denotó una gran cantidad de personas pugnando por encontrar una cita médica que permita atender su dolencia. La incomodidad de los asegurados surge porque no hay atención preferencial, tampoco cupo para ecografía y otros servicios y también las largas horas que deben de esperar para ingresar a este establecimiento.

Innumerables quejas

Los pacientes desde la madrugada han salido de sus casas con la esperanza de ser considerados en la programación de octubre. Pero, obtener la cita no fue tan rápido como esperaban y esta es una situación que deben atravesar mes con mes. Una de las aseguradas comentó que desde junio trata de conseguir atención presencial para el área de traumatología. Ella, tiene una prótesis en la rodilla y urge de la opinión médica.

Otro usuario de este hospital refiere que lleva cuatro meses pasando por el mismo escenario: en la cola para pedir ser atendido. Ayer, llegó temprano y sin embargo no fue suficiente; ya habían decenas de personas delante suyo. Este hombre se quedó formado, contemplando la ilusión de recibir cita para urología.

Él, está enfermo, presenta problemas en la próstata y requiere de la atención. Y no son los únicos. Hay más hombres y mujeres que deben de ausentarse de su trabajo, dejar de lado sus actividades y a su familia para venir al René Toche Groppo en busca de una cita para ecografía y otros servicios. La cola no es solo en el exterior, sino también dentro del nosocomio.

Los asegurados además cuestionan que no se realice atención preferencial y es que hay personas de la tercera edad, incluso con muleta, que no tienen la prioridad para ingresar a este establecimiento del Seguro Social de Salud. La única opción que tienen estos pacientes es continuar de pie, pendiente que la fila avance hasta que finalmente pueden pasar. No obstante, nadie les asegura que conseguirán la cita médica.

