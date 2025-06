Un vecino de la ciudad de Chincha abordó un taxi para llegar a su vivienda y durante el viaje se quedó dormido y al despertar no tenía su equipo celular, ni su billetera. El agraviado solicitó al conductor la devolución de sus bienes, pero este respondió de manera agresiva y golpeó al pasajero en el rostro. La denuncia fue presentada en la comisaria de la delegación, pero todavía no se identifica al chófer.

Le robaron su dinero

El denunciante se encontraba en el sector de El Rosedal (Pueblo Nuevo) y para dirigirse a la av. José Faustino Sánchez Carrión (Chincha Alta) solicita un taxi de empresa. La unidad cuyo conductor no conoce su identidad, lo lleva a su destino, pero en el trayecto el pasajero se queda dormido. Cuando despierta ya no estaba en sus manos su billetera y al buscar por el piso del auto consigue recuperarla, sin embargo, observa que no estaba su dinero.

El pasajero, tampoco tenía su celular y al increpar al conductor este indica no saber nada. Cuando el taxi llega al destino un familiar del agraviado comienza a buscar las pertenencias y no encuentra el móvil, solo tras cuestionar al chófer consigue recuperar el equipo. La denuncia refiere que el taxista reaccionó de manera agresiva, golpeando en el rostro al usuario y después de derribarlo sigue atacándolo físicamente. Agrega el denunciante que la empresa donde solicitó el servicio no ha facilitado la identidad del agresor.

