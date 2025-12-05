Han pasado 74 años desde la muerte de la denominada sierva de Dios Melchora Saravia Tasayco. Ayer, los devotos participaron de la peregrinación en homenaje a la religiosa que dedicó su vida en ayudar a las personas.

Elevan oraciones

En el recorrido por el perímetro de la plaza de armas de Grocio Prado participaron las autoridades locales y también danzantes de hatajo de negritos quienes llegaron hasta el sepulcro de la Melchorita, que se ha convertido en una representación milagrosa para las personas, que acuden con frecuencia hacia su ermita para pedir por el bienestar de su familia.

Asimismo, los devotos también concurren al mausoleo para entregar ofrendas florales, mientras elevan oraciones. Cabe señalar que el 6 de enero se celebra el natalicio de la religiosa y se espera la llegada de miles de devotos.

