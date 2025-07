La alerta de tsunami, emitida tras el terremoto en Rusia, motivo que los pescadores artesanales del distrito de Tambo de Mora por precaución retiren sus embarcaciones de la orilla. El operativo de evacuación inició a las 5 de la mañana y se prolongó hasta las 8 y 30 horas de ayer (miércoles) logrando fondear los navíos y evacuar a todas las personas que permanecían en el mar.

Cierre de desembarcadero

La situación movilizó a personal de capitanía, gobierno local, y también del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres. Culminado el retiro de los botes y tras verificarse que los pescadores regresen a tierra se optó por cerrar el desembarcadero de Tambo de Mora. Durante esta alerta no hubo zarpe, tampoco labores de pesca en el muelle, ni el ingreso de visitantes y bañistas.

El dirigente pescador, Marino Meneses, manifestó que las acciones se tomaron de manera inmediata, socorriendo a las personas que estaban en faena de pesca. Agregó que desde el mediodía incremento un poco el oleaje en Tambo de Mora.

Asimismo, lamentó que no exista un “plan de contingencia aprobado, que socorre y subsidia a los pescadores artesanales para estar nosotros amparados y protegidos por las autoridades de competencia. Porque cada evento que hay a veces se nos va las embarcaciones, situaciones de anomalía de mar no podemos salir a pescar, no tenemos subsidio cuando el puerto está cerrado”, dijo.

