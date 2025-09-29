La familia Olivos está pasando por un difícil momento. Matías el menor de todos fue internado en el área oncológica de pediatría del hospital Edgardo Rebagliati (Lima).

Caso social

El niño de tan solo un año hasta hace dos semanas corría, reía, era el brillo en el hogar de estas personas que viven en la calle Arequipa del distrito de Alto Larán. Repentinamente comenzó a presentar malestar. Su madre preocupada por su salud lo ha llevado a hospitales y clínicas locales.

Matías al no mostrar mejoría fue referido al Rebagliati, donde permanece hospitalizado con diagnóstico de cáncer retinoblastoma, el cual avanzó al no ser detectado a tiempo y ahora el niño ya perdió la visión en el ojo izquierdo. Sus familiares solicitan el apoyo voluntario al número 937224541 para costear los gastos por la recuperación del menor.

