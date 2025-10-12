Cuatro arterias de Chincha Alta ayer estuvieron con tránsito restringido y no precisamente por un hecho de emergencia, sino por el cierre intempestivo realizado por los propios vecinos. Los lugares afectados fueron el jirón Colón, la av. San Martín y las zonas A y B del Pueblo Joven Túpac Amaru, dificultando el desplazamiento de los transportistas, que solicitaron la intervención del gobierno local.

Reclamo de vecinos

En el caso de Colón, a la altura del ex depósito municipal por la construcción de una vivienda personas de identidad desconocida atravesaron un carro en la pista, bloqueando el acceso vehicular. Los mototaxis, auto y demás unidades que venían desde Bombón Coronado tuvieron que buscar ruta alterna para dirigirse al centro de la ciudad. La otra vía cerrada fue San Martín, en donde la colocación de toldo en la vía pública limitaba el paso de vehículos.

La situación en Túpac Amaru fue similar, ya que, tanto en la zona A como en la zona B se habían agarrado la calle para salón de fiestas. En ambos lugares había toldos en pleno espacio público, afectando el tránsito. Los transportistas demandaron al municipio liberar las vías, y en un operativo de fiscalización se corroboró los tramos invadidos para festejar reunión social. El personal del gobierno local solicitó a los moradores el retiro de todos los toldos.

