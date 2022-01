Chincha: Plantean ser más drásticos con locales que no respeten medidas sanitarias.

Las autoridades de Chincha que integran el Comando Provincial Covid sesionaron de urgencia para coordinar estrategias frente a la tercera ola de la pandemia. En la reunión se planteó ser más drásticos con los propietarios de los negocios nocturnos que no respetan el horario de toque de queda, aforo, y demás medidas sanitarias pese al incremento de infectados por coronavirus que se registra en los últimos días.

La subprefecta provincial Miriam Sánchez Mendoza consideró que se debe convocar a los dueños de las discotecas y demás locales para solicitar que se comprometan con seguir los lineamientos de bioseguridad. En caso de incumplimiento se deberá de solicitar la participación de los gobiernos locales para proceder con el cierre y sanción correspondiente por la infracción al estado de emergencia.

“La flexibilidad no está funcionando, los ciudadanos no acatan las disposiciones, entonces se tiene que tomar decisiones más drásticas”, manifestó la autoridad política. En la reunión se abordó además la exigencia del carnet de vacunación para ingresar a los mercados administrados por el concejo provincial, la estrategia de la búsqueda activa de los infectados y se cuestionó la no participación de los alcaldes distritales en esta jornada de prevención.