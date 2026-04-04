Un grupo de ciudadanos peruanos logró salir de Irán y fue recibido en Turquía como parte de un operativo coordinado por la Cancillería, a través de la embajada del Perú y la sección consular en Ankara. El traslado se realizó en el marco de acciones de asistencia a connacionales en el exterior.

Entre las personas evacuadas se encuentra una madre junto a sus tres hijos menores y un estudiante. Según lo informado, todos vienen recibiendo apoyo en la capital turca mientras se define su traslado hacia un tercer país considerado seguro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso del Estado peruano con la protección de sus ciudadanos fuera del país. La información fue difundida mediante la cuenta oficial de la Cancillería en la red social X.

En paralelo, la situación en Medio Oriente registró nuevos episodios de tensión, luego de que se reportaran al menos seis explosiones el sábado en la tarde en Jerusalén, tras la detección de misiles lanzados desde Irán.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería comunica que los primeros connacionales evacuados desde Irán han sido recibidos en Türkiye debido a los esfuerzos de nuestra embajada y sección consular en Ankara. Se trata de una madre con sus tres hijos menores y un estudiante, quienes… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 4, 2026