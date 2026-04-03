El candidato a la presidencia de la República por Integridad Democrática, Wolfgang Grozo Costa, estuvo ayer en Trujillo y, en conferencia de prensa, aseguró que en un probable gobierno suyo en seis meses desarticularía las principales organizaciones criminales que hoy causan zozobra en la ciudadanía, principalmente en la región La Libertad, que actualmente “está tomada por la delincuencia”.

Dijo que las actuales autoridades no están utilizando una de las capacidades que tiene el Estado como es el Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) para hacer frente a las organizaciones criminales.

Explicó que el SINA funciona cuando confluyen el sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), la militar y la financiera. “Todas estas plataformas se tienen que poner a trabajar y coordinar para ir contra un enemigo que es atípico y no convencional, pues el delincuente se mimetiza y se esconde entre la población. Los criminales sí hacen inteligencia con nosotros, pero el Estado con todas sus capacidades no lo hace”, cuestionó.

CÁRCELES

Prometió que construirá tres megacárceles en el país, pero mientras esa nueva infraestructura se construye se habilitarán instalaciones militares para encerrar a los cabecillas de las bandas criminales.

“Al delincuente le vamos a respirar en la nuca y cuando se tenga que mover lo vamos a capturar. En menos de seis meses van a empezar a caer como castillo de naipes”, agregó.

También anunció que ejecutará una reorganización en la PNP y en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Lamentó que César Acuña Peralta, quien fue gobernador de la región La Libertad, y “cogobernó” con los últimos presidentes que ha tenido el Perú, pretenda ahora ser presidente. “Lo dije y lo sostengo: ‘Plata como cancha’, en donde gobierna deja solamente inseguridad, pobreza, y miedo en la población”.