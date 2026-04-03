La Policía Nacional informó que desplegará 56 mil agentes para garantizar la seguridad durante los comicios del 12 de abril. El anuncio fue realizado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Nosotros vamos a participar 56 mil policías a nivel nacional. El ‘Plan de Seguridad Elecciones 2026’ ya está en práctica desde hace un mes y medio. Y la seguridad personal con la que cuentan los candidatos presidenciales y también los locales”, expresó.

“En estos mismos momentos se está llevando a cabo la distribución del material electoral en estrecha coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, de tal forma que está garantizada la seguridad”, agregó.

En ese contexto, se preguntó al alto mando policial sobre sus recientes declaraciones respecto a la aparición de Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, donde el general Óscar Arriola mencionaba que el prófugo de la justicia empleaba tecnología para ocultar su ubicación.

“Nosotros hacemos actividades. El día de ayer hemos capturado 480 requisitorios. Todos los días se capturan personas requeridas por la justicia. Y los especialistas en los avances tecnológicos son los que darán cuenta de qué avances, cómo viene este seguimiento”, indicó.

Estas declaraciones se realizaron luego de una conferencia de prensa llevada a cabo en el distrito de Ate.