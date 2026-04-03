Por primera vez en la historia del Perú, las cédulas de sufragio serán conservadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para permitir el recuento de votos.

El organismo custodiará las cédulas por no menos de 90 días calendario de efectuado las Elecciones Generales 2026.

Esta regla no existía antes, entonces, ¿por qué y cómo se cambió la ley? Correo hace un recuento de la historia detrás de este importante hito.

En 2021, Keiko Fujimori denunció indicios fuertes de fraude en las elecciones presidenciales. (Foto: GEC)

RECLAMO

El 6 de junio de 2021 se realizó la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre).

Ese mismo día por la noche, un conteo rápido de Ipsos al 100% mostraban al profesor con un 50.2%, mientras que la fujimorista tenía un 49.8% de los votos.

Un día después, Keiko Fujimori convocó a una conferencia de prensa junto a Luis Galarreta y Patricia Juárez para denunciar “una clara intención de boicotear la voluntad popular”.

“Hay inicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable. Es algo que es planificado, sistemático, por eso es importante alertar a la ciudadanía para que nos avise si ha habido algún otro suceso”, reclamó.

Los días posteriores, Fuerza Popular (FP) pidió la nulidad de 200 mil votos mediante la impugnación de 802 actas, las mismas que fueron resueltas por jurados electorales especiales.

Su equipo denunció falsificación de firmas, sumas erradas, datos faltantes e incluso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que “44 mil muertos votaron”.

Finalmente, el 23 de junio, la ONPE dio como ganador a Castillo con un 50.125% frente a un 49.875% de Fujimori.

El tema revivió en el 2022 luego de que el empresario Zamir Villaverde declarara a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que Vladimir Meza coordinó directamente con el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, para “garantizar la manipulación de la voluntad popular en el conteo de las actas”.

Villaverde repitió ese discurso en medios y frente a autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce ninguna prueba de sus dichos.

Los rumores del fraude crecieron cuando Zamir Villaverde dijo -sin pruebas- que coordinó con el JNE para que Pedro Castillo gane las elecciones. (Justicia TV)

RUTA

Mientras tanto, el congresista no agrupado José Luis Elías Ávalos, pero quien tuvo una cercanía con el fujimorismo de muchos años, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 300 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

“Concluido el proceso de escrutinio, todas las cédulas de sufragio no impugnadas son colocadas en un sobre y remitidas a la ONPE. Las solicitudes de revisión de cédulas se realizan a través del jurado electoral especial (JEE) correspondiente. Procede la revisión en la sede del JEE hasta por un plazo no mayor de 90 días laborables”, reza el documento.

Desde su presentación hasta su aprobación, el documento pasó un largo proceso (ver infografía).

El 5 de diciembre de 2024, el texto fue puesto a debate en el Pleno.

En aquella oportunidad obtuvo 56 votos a favor, 19 en contra y cinco abstenciones.

Los congresista Fernando Rospigliosi (FP) y Carlos Zeballos (Renovación Popular) presentaron una reconsideración para la votación.

Así, el tema fue votado nuevamente el 12 de diciembre.

El texto se aprobó en primera votación con 83 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones.

Además, fue exonerado de segunda votación.

Así, la iniciativa se convirtió en la Ley N°32243 denominada “ley orgánica de elecciones, para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en los procesos electorales”.

En la norma se precisó que luego de los 90 días, la ONPE procede con la destrucción de las cédulas en un acto público con la presencia de un representante del Ministerio Público.

Un dato no menor es que por primera vez, las cédulas de votación utilizadas por los peruanos residentes en el extranjero deberán regresar físicamente al país tras la elección.

De acuerdo con Ojo Público, el material que distribuirán los consulados en el exterior sumará 8,6 toneladas, por lo que su retorno demandará una suma millonaria.

Si bien no se conoce el monto con exactitud, se estima un millón de soles en pasajes de regreso, lo que podría incrementarse según el número de votos emitidos y el peso real del cargamento.

Este es el camino que siguió el proyecto que cambió la regla sobre la permanencia de las cédulas. (Infografía: Diario Correo)

GUERRA

Mientras se contabilizaban los votos, el 17 de junio de 2021, FP anunció un recurso de hábeas data para solicitar a la ONPE la entrega el padrón o lista de electores que participaron en la segunda vuelta.

Recién a principios de 2025, el Poder Judicial (PJ) dijo que la lista de electores es de acceso público, por lo tanto, ordenó su entrega. Sin embargo, no habían precisiones sobre información sensible de los electores.

Por ese motivo, en una segunda instancia, el PJ ordenó la entrega de la documentación “aplicando las medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles”.

Así, la ONPE informó que procederá a entregar a FP la lista de electores. Sin embargo, la agrupación tendrá que asumir un costo superior a 17 millones de soles por la emisión de las copias, según lo señalado en el fallo.

La entrega de información se realizará en formato digital como físico.

En el caso de la documentación impresa, se prevé que el volumen total supere los 2.5 millones de páginas, cada una debe ser certificada porque así lo pidió FP.

En consecuencia, el partido de Keiko anunció que presentará una apelación ante el PJ para no tener que pagar los 17,532,630 soles.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, tuvo enfrentamientos con FP en el 2022. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

AUTORIDAD

Recientemente, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, calificó de “sinvergüenza” a Pierdo Corvetto, jefe de la ONPE, a quien cuestionó por el pago que tiene que realizar FP para obtener la lista de electores del 2021.

“Si me hacen eso a mí, yo al señor Corvetto voy a ver las oficinas y no sé si quede vivo”, reclamó.

Al respecto, el titular de la ONPE dijo que no entrará en polémicas con candidatos que se encuentran en plena contienda.

“Nosotros hacemos gestión pública y mi deber moral e institucional es garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes, seguras y tranquilas, como son desde hace casi 6 años, que tengo el honor de ser jefe de la ONPE”, sostuvo.

Esta no es la primera vez en que existe un impasse entre el líder del organismo electoral y un partido.

En 2022, Corvetto se refirió al discurso del fraude impulsado por FP.

“El discurso del fraude es un discurso de la mentira, un discurso similar a los antivacunas. No les importa las consecuencias, la ciencia, la verdad. Les importa solo sus intereses”, aseguró.