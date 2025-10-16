A las 4y30 de la madrugada de ayer miércoles fue sorprendido un sujeto que intentaba escapar con costales cargados con mercadería sustraída de una botica, ubicada en la primera cuadra de la av. Victoria, en el cercado de la ciudad. Los moradores de la zona junto con el propietario del negocio realizaron el arresto ciudadano, siendo entregado el facineroso a la División Policial de Chincha para continuar con las diligencias de ley.

Delito en la zona

El ladrón, al parecer, en compañía de otros sujetos habían orquestado atacar el local. Estos esperaron que sea de madrugada para romper las cerraduras. Imaginando que sus movimientos no eran vigilados ingresaron al establecimiento y comenzaron a apoderarse de las especies de valor que estaban más vulnerables. Además, saquearon la caja que contenía parte del dinero obtenido con las ventas del día anterior.

Para ese entonces, las acciones delictivas de los facinerosos ya eran de conocimiento del propietario. La respuesta ciudadana, siendo de madrugada, fue rápida y certera. Por inmediaciones de la botica se produjo el arresto del sujeto que escapaba, llevándose dos costales que estaban llenos de pañales de diversa talla y también útiles de aseo que pertenecen al negocio privado.

Participaron en el arresto ciudadano los moradores de la av. Victoria, reduciendo al sospechoso, para que no huya. Este fue atado de manos hasta la llegada del personal policial. El coronel Daniel Elías Soto condujo al retenido, identificado como Danfer Yair Tasayco Apolaya de 32 años, a la jefatura provincial para las investigaciones por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en agravio de la botica.

El negocio atacado por los delincuentes registra daños materiales y la ausencia de un aproximado de 1,200 soles, que fueron robados por los malandros. Tasayco al cierre de edición seguía en calidad de detenido, mientras la policía realiza las diligencias para identificar y ubicar a los que habrían actuado en complicidad con el sujeto.

Cabe señalar que, la ruta de la Victoria en los próximos días tendrá mayor carga de tránsito por ser uno de los accesos al campo ferial. En ese sentido, los vecinos solicitan patrullaje policial y de serenazgo para evitar actos delictivos.

