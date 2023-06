El presidente de la Cámara Chinchana de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Agricultora, Eddy Rodríguez, refiere que sí en la ‘tercera toma de Lima’ llegarán a cerrarse carreteras, en ciudades vecinas, la provincia de Chincha podría sufrir de desabastecimiento. La afectación también se vería reflejada en la agricultura, bebidas, comercio, y en el turismo. Este último alicaído tras la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Perjuicio

Rodríguez precisa que ante la anunciada toma de Lima y de haber bloqueos en Ica se detendría el intercambio comercial y de servicios con las provincias hacia el sur de Chincha como ocurrió el año pasado. Uno de estos casos fue el de una empresa de bebidas que no pudo recibir el lote que provenía de Arequipa. Hubo pérdidas económicas no solo en la compañía sino también en los vendedores.

Para el lado norte de la provincia en un escenario extremo se cerraría la llegada de alimentos, insumos y demás. El desabastecimiento sería inminente. Tampoco se podría enviar la producción chinchana, en su mayoría de agroexportación. Teniendo en cuenta que en el valle la cosecha en la actualidad es de mandarina, este fruto quedaría sin llegar al puerto de El Callao.

No obstante, la población chinchana no ha tenido participación masiva en las protestas contra el Ejecutivo, que ocurrieron el año pasado. Las reacciones fueron marchas pacíficas por las calles de la ciudad e intentos de bloqueos. La policía -en este caso- consiguió controlar la situación y no hubo restricción vehicular para llegar de Chincha a Pisco e igual situación para arribar a Lima.

Rodríguez avizora que en la ‘Cuna de campeones’ no sucederá un escenario como en otras regiones. Indica que hay precedentes en que “la tolerancia primó en la provincia. Chincha no paró”, remarcó. Agrega que la ciudadanía no se sumó a las protestas por voluntad propia y rechazó que pudiera existir alguna coacción de parte del empleador. “El empresario no los obligó, sino que la gente decidió trabajar”, finalizó.

