Por inmediaciones del asentamiento humano Pilar Nores del distrito de Pueblo Nuevo se desató un enfrentamiento entre dos delincuentes y efectivos de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera – Beicce (homicidios Lima). En esas circunstancias fue abatido el sujeto conocido con el alias de “Jairo”, mientras su compinche logró escapar. La policía recuperó dos armas de fuego utilizadas minutos antes en el asalto y robo con subsecuente muerte de un comerciante de vinos.

Fuego cruzado

Los rufianes, la noche del jueves, en presencia de un menor de edad amenazaron al vendedor de productos vitivinícolas, con la intención de apoderarse de su dinero. Luego de este hecho, emprendieron la fuga con dirección desconocida. Según información policial, el agraviado comenzó a seguir a los facinerosos y estos en respuesta comenzaron a disparar en su contra.

La víctima recibió un impacto de bala en el rostro y otro en el tórax, quedando herido de gravedad. Su muerte se confirmó minutos después. Personal del Beicce que recorría por este sector alcanzó a escuchar los disparos y al aproximarse se encuentra “cara a cara con los delincuentes”, señala el general Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica. Esto dio origen a un enfrentamiento, en el que los efectivos consiguen repeler el ataque.

Y no solo eso. En el fuego cruzado fue abatido “Jairo”, sujeto que está en proceso de identificación. El otro asaltante aprovechó la oscuridad para esconderse y escapar del lugar dejando abandonado a su acompañante. Durante las pesquisas se halló una pistola con número de serie erradicado, y su respectiva cacerina, cuyas balas se presume fueron usadas en el atraco y también en el enfrentamiento.

Por el área fue ubicado además un revólver dejado por el facineroso que consiguió huir, así como una prenda de vestir y otras pertenencias que son materia de investigación. El oficial refirió que el arma pertenece a una empresa de seguridad privada, que tenía su sede en el distrito de Ate Vitarte (Lima), pero que ya cerró sus operaciones. Al parecer, los entonces trabajadores se quedaron con las armas, que han caído en las manos del hampa.

