En una operación de alto riesgo y resultado contundente, la Policía Nacional del Perú logró ubicar y destruir un extenso sembrío de marihuana escondido en una zona remota del distrito de Chavín, provincia de Chincha.

Narcocultivos

El hallazgo se produjo en el anexo Pampa Chacra, sector 2, a más de 40 kilómetros de la ciudad. Tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, agentes de la División de Investigación Criminal de Chincha, con el acompañamiento del Ministerio Público, accedieron al lugar atravesando quebradas, ríos y caminos estrechos al borde de abismos.

En total, se encontraron 18,772 plantones de Cannabis sativa, distribuidos en tres sectores de cultivo, además de aproximadamente 300 kilos de hojas y tallos listos para ser procesados o comercializados.

También se halló un rudimentario laboratorio artesanal, un centro de acopio y evidencias de que los responsables vivían en el lugar: carpas, alimentos, utensilios de cocina y tijeras utilizadas para cortar los cogollos.

Durante el operativo, toda la droga fue incautada e incinerada en el mismo lugar por disposición de las autoridades.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza, confirmó que ya se tiene identificado al propietario del terreno. “Se ha encontrado una hectárea y media de plantaciones, con alrededor de 18 mil plantas y 300 kilos de droga lista para ser trasladada. Esta operación representa un golpe importante al narcotráfico en la zona. Estamos tras el paradero del responsable”, declaró el general Huamán.

El valor estimado de la droga incautada superaría los 50 mil dólares, según cálculos preliminares de la Policía.

Las investigaciones continúan para ubicar y capturar a los involucrados, así como para determinar si esta operación estaba conectada con redes de distribución local o internacional.

