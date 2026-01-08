Por inmediaciones de la calle Santa Rita, en Chincha Alta, fueron detenidos tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes serían integrantes de la banda denominada “Los gota a gota del sur”. Los extranjeros estarían involucrados en la comisión del delito contra la libertad persona en la modalidad de coacción y por el delito contra la confianza y la buena fe en los negocios (usura) en agravio de un ciudadano chinchano.

Sujetos detenidos

El personal del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha siguió los movimientos de los extranjeros, hasta lograr su captura. Se tratan de Cledison Alirio Plaza Martínez (23) (a) “Cledison”, Nelson Ramón Ángulo Lorca (32) (a) “Nelson” y Yoandri José Salas Núñez (28) (a) “Yoandri”. Este último -según la policía- registra antecedentes por falsificación de documentos y otros delitos.

Los tres venezolanos fueron trasladados a la sede de la unidad especializada para continuar con las diligencias correspondientes por los delitos antes mencionados. Asimismo, se investiga la situación migratoria de los extranjeros.

Cabe indicar que en el Depincri Chincha al igual que en la Divpol y comisaría se está realizando el cambio de los oficiales que durante este año estarán al mando de estas sedes de la Policía Nacional.

