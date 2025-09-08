Un auto robado el pasado 30 de agosto era escondido en el jr. San Martín del distrito de Pueblo Nuevo. Los agentes de la División Policial de Chincha y de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera ubicaron el predio y durante la intervención detuvieron al presunto receptador de la banda denominada “Los rápidos y furiosos de la extorsión de Chincha”, que estaría liderada por un ex recluso conocido con el alias “palta”.

Golpe policial

Días atrás la policía recibió la denuncia del propietario del vehículo de placa de rodaje Y1U-044. Esta persona no solo había quedado sin su herramienta de trabajo para sostener a su familia, sino que además tenía que cancelar dinero producto de la extorsión. De acuerdo con la información policial, la banda que se apoderó de la unidad comenzó a entablar comunicación con la víctima exigiendo el pago para devolver el automóvil.

El taxista, aunque urgía por recuperar el carro no siguió el plan de los delincuentes y tomó la decisión de ir con la policía. Las investigaciones llegaron a la Brigada Especial y mediante acciones de inteligencia confirmaron que en la cochera de una vivienda del jr. San Martín estaba el bien robado. El equipo policial intervino el predio con resultado positivo, siendo intervenido Eliodoro Romero (56) (a) “paco”.

Durante las diligencias preliminares, se conoció que el carro fue dejado por el sujeto conocido como “palta”. Este, quien ya fue plenamente identificado por la policía, hasta el año pasado estuvo recluido en el establecimiento penitenciario y sería el cabecilla de “Los rápidos de la extorsión de Chincha”. Como parte de las pericias además se recogieron huellas para verificar quienes más participaron en el hecho delincuencial.

El coronel Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial, solicitó a la población que no acceda a las extorsiones de ningún tipo y acudan a la policía para presentar su denuncia. “Exhortó a los chinchanos que no caigan en darle dinero a estos sujetos, que denuncien ante la policía, así como denunció el agraviado y nosotros hemos logrado ubicar el vehículo. Porque si ustedes caen en darle dinero, ellos van a continuar cometiendo delitos”, puntualizó.

El carro recuperado fue conducido a la Dirove para las diligencias correspondientes. Mientras que “paco” quedó en calidad de detenido para ser investigado por usurpación agravada y también por el hallazgo de municiones.

