Tras una tenaz persecución policial se consiguió recuperar cajas con productos farmacéuticos -valorizados en 80 mil soles- que fueron robados en la carretera Panamericana Sur por ´patinadores´. La persecución a alta velocidad se extendió hasta el kilómetro 194, en la jurisdicción de Sunampe. En este tramo, los asaltantes al verse acorralados ingresan por un desvío y abandonan su camioneta para escapar a pie.

Persecución policial

La madrugada de ayer, la banda a la altura del km 165 interceptó el camión que transportaba la mercadería. Los facinerosos amenazaron al conductor para obligarlo a detenerse y mientras le apuntaban con arma de fuego, otros integrantes se encargaban de hacer el transbordo de las cajas que contenían pañales, fórmulas, medicinas y otros hacia una camioneta. Tras consumar el delito huyen por la red vial.

El transportista al quedar libre busca ayuda, comunica a la Unidad de Protección de Carreteras, y se activa el “Plan Cerco”. A la altura del Km. 184 son divisados los hampones retornando a Chincha con la costosa mercadería a bordo de la camioneta de placa Y1R-786. Los sujetos al percatarse de la presencia policial huyen, dándose origen a una persecución de al menos 10 kilómetros.

El conductor de la banda, antes de llegar a zona urbana, ingresa por una vía descampada y junto a su copiloto bajan raudos perdiéndose entre los matorrales. En el vehículo fueron hallados las cajas con la mercadería robada. El personal de Carreteras traslado la unidad a la comisaría de Sunampe para continuar con las diligencias.

VIDEO RECOMENDADO