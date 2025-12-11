El polideportivo del centro poblado Cruz Blanca, en el distrito de Chincha Alta, presenta un estado de deterioro y abandono, según denunciaron vecinos de la zona, quienes piden la intervención urgente de la Municipalidad Provincial de Chincha para su recuperación.

Urgente mantenimiento

De acuerdo con los pobladores, actualmente, el espacio público luce en condiciones críticas. Los vecinos reportan que no cuenta con iluminación nocturna, los juegos recreativos están dañados, el piso de concreto presenta roturas, y el material que funcionaba como piso sintético está completamente deteriorado. Además, señalan que las áreas verdes han desaparecido y que el recinto no recibe mantenimiento periódico.

Las familias del sector advierten que el abandono del polideportivo ha reducido los espacios seguros para la recreación de niños y jóvenes, y temen que el deterioro continúe si no se ejecutan trabajos de refacción.

Los residentes solicitan que la autoridad provincial incluya este espacio dentro de su plan de mantenimiento y recuperación de zonas deportivas.

