Durante su reciente paso por Chincha, Pedro Enrique Villalba García, más conocido como Don Pedrito, se convirtió en el centro de una fuerte controversia por sus declaraciones sobre el origen de dos platos tradicionales: la carapulcra y la sopa seca.

Indignación local

El cocinero, en una transmisión en vivo para el canal de YouTube Studio Cocina, afirmó que estos platillos no son originarios de Chincha, sino de Lima. “La carapulcra y la sopa seca no son chinchanas, son limeñas. Esa es la verdad”, aseguró Don Pedrito, generando reacciones encontradas entre sus seguidores.

En Chincha, su declaración no fue bien recibida. Durante la inauguración de un nuevo restaurante, un grupo de periodistas locales le cuestionó enérgicamente sus palabras, señalando que sus comentarios desmerecen una tradición culinaria muy arraigada en la comunidad. “¿No sabe cuántas familias chinchanas preparan la carapulcra como parte de su identidad? Muchos lo consideran persona no grata por minimizar nuestra gastronomía”, le expresaron.

El debate ha cobrado fuerza en redes sociales, donde usuarios defienden con pasión la autenticidad de la carapulcra como plato emblemático de Chincha y su herencia cultural afroperuana.

